11:34 | Футбол — Испания

Каземиру: "Реал" далеко в таблице, но мы продолжаем верить в себя"


Полузащитник "Реала" Каземиру после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1) отметил, что все в команде очень довольны таким результатом. Он также добавил, что мадридцы продолжают верить в себя, несмотря на положение в турнирной таблице.

 
Воскресенье. Мадрид. &quot;Реал&quot; - &quot;Депортиво&quot; - 7:1. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ оформил дубль и получил в атаке от соперника ногой по голове.Роналду в крови, Мадрид в огне. Крупнейшая победа "Реала" в сезоне

– Голы наконец-то пришли, все было хорошо. Мы отлично сыграли. Мы все очень счастливы, – приводит Marca слова Каземиру. – Я подчеркиваю, что это была командная игра. Мы остались едины и вместе работали.

Мы далеко в таблице, но продолжаем верить в себя. Мы знаем, что Мадрид требует от нас победы.

Напомним, "Реал" идет на 4-м месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидера "Барселоны" на 19 очков.

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