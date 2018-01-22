Каземиру: "Реал" далеко в таблице, но мы продолжаем верить в себя"

Полузащитник "Реала" Каземиру после матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (7:1) отметил, что все в команде очень довольны таким результатом. Он также добавил, что мадридцы продолжают верить в себя, несмотря на положение в турнирной таблице.

– Голы наконец-то пришли, все было хорошо. Мы отлично сыграли. Мы все очень счастливы, – приводит Marca слова Каземиру. – Я подчеркиваю, что это была командная игра. Мы остались едины и вместе работали.

Мы далеко в таблице, но продолжаем верить в себя. Мы знаем, что Мадрид требует от нас победы.

Напомним, "Реал" идет на 4-м месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидера "Барселоны" на 19 очков.