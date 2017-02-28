Карлес Пуйоль: "В свое время Аршавин мог заиграть в "Барселоне"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль вспомнил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина. Каталонцы интересовались им до перехода в "Арсенал", но в итоге трансфер не состоялся.

– Андрей был хорошим футболистом, здорово играл индивидуально, мог обыграть один в один, – сказал Пуйоль. – Сейчас он вряд ли бы, конечно, заиграл в "Барсе", но в свое время у него был шанс. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)