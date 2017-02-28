13:10 | ФУТБОЛ — Испания

Карлес Пуйоль: "В свое время Аршавин мог заиграть в "Барселоне"

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Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль вспомнил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина. Каталонцы интересовались им до перехода в "Арсенал", но в итоге трансфер не состоялся.

– Андрей был хорошим футболистом, здорово играл индивидуально, мог обыграть один в один, – сказал Пуйоль. – Сейчас он вряд ли бы, конечно, заиграл в "Барсе", но в свое время у него был шанс. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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зенит-супер-чемпион

а я в своё время мог бы выступать за межгалактическую сборную по футболу

14:32

зенит-супер-чемпион

а я в своё время мог бы выступать за межгалактическую сборную

14:31

ЮКИ

а мог бы и в тосно!или в сборной ЛТП!

14:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ