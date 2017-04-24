Как Неймар отреагировал на победный гол Месси

Нападающий "Барселоны" Неймар, пропускавший матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) из-за дисквалификации, смотрел за игрой в большой компании. Футболист записал видео на мобильный телефон после победного гола Лионеля Месси в компенсированное время. Этот мяч стал для аргентинского футболиста 500-м в составе сине-гранатовых.
Video: Neymar's reaction to Messi's winner #fcblive [via @Barzaboy] pic.twitter.com/EMyL6JV3du– Barcastuff (@barcastuff_real) 23 апреля 2017 г.
"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"