Как Неймар отреагировал на победный гол Месси

Нападающий "Барселоны" Неймар, пропускавший матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) из-за дисквалификации, смотрел за игрой в большой компании. Футболист записал видео на мобильный телефон после победного гола Лионеля Месси в компенсированное время. Этот мяч стал для аргентинского футболиста 500-м в составе сине-гранатовых.