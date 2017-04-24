01:05 | ФУТБОЛ — Испания

Как Неймар отреагировал на победный гол Месси

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Нападающий "Барселоны" Неймар, пропускавший матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) из-за дисквалификации, смотрел за игрой в большой компании. Футболист записал видео на мобильный телефон после победного гола Лионеля Месси в компенсированное время. Этот мяч стал для аргентинского футболиста 500-м в составе сине-гранатовых.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

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