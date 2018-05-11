Иван Ракитич: "Выиграть дубль сложно, так как в ла лиге конкуренция жестче, чем в Европе"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметил, что выиграть два титула в Испании сложнее, чем одну Лигу чемпионов. Ранее сине-гранатовые оформили досрочное чемпионство в ла лиге и завоевали Кубок Испании.

– Выиграть дубль в Испании сложно, так как в ла лиге конкуренция жестче, чем в Европе, – цитирует Marca Ракитича. – Наш дубль не станет более или менее ценным, если "Реал" проиграет "Ливерпулю" финал Лиги чемпионов.

"Барселона" стала чемпионом Испании-2017/2018 за три тура до конца. А в финале Кубка Испании каталонцы разгромили "Севилью" (5:0).