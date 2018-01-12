Иван Ракитич: "Против "Сельты" мы провели свой лучший матч за последние месяцы"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич назвал матч 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты"​ (5:0) лучшим для своей команды за последние месяцы. Он также добавил, что каталонцы получали наслаждение от своей игры.

В этой встрече Ракитич отличился одним забитым голом.

– "Барселона" провела свой лучший матч за последние месяцы. Мы отлично справились со своими задачами и получали наслаждение от игры, – приводит Mundo Deportivo слова Ракитича. – Я уже некоторое время не забивал. И если могу быть полезен команде своими голами, то тем лучше.

Всего на счету 29-летнего хавбека в этом сезоне 2 гола и 3 передачи в 29 матчах за каталонцев во всех турнирах.