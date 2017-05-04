Испанская прокуратура требует для Неймара два года тюремного заключения

Испанский суд открыл дело в отношении нападающего "Барселоны" Неймара по делу о мошенничестве, информирует Meridiano. Перед судом также предстанут его отец, являющийся и его агентом, а также президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и бывший глава клуба Сандро Россель. Они обвиняются в мошенничестве и препятствиях работе трансферного рынка в условиях свободной конкуренции.

Бразильская инвестиционная компания DIS, которая в 2009 году приобрела 40 процентов прав на нападающего Неймара, обвиняет игрока, его родителей и "Барселону" в том, что официальная сумма перехода игрока в каталонский клуб была занижена. Утверждается, что DIS недосчиталась 40 миллионов евро при осуществлении трансфера.

Испанская прокуратура требует для футболиста два года тюремного заключения и штраф в 10 миллионов евро.