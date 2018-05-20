Иньеста сыграет в последнем матче за "Барселону" с первых минут

"Барселона" объявила стартовый состав на матч 38 тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом". Полузащитник сине-гранатовых Андрес Иньеста, для которого этот матч станет последним за каталонский клуб, сыграет с первых минут. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался на скамейке запасных.

Полностью состав "Барселоны" выглядит следующим образом:

Тер Штеген, Альба, Семеду, Пике, Мина, Бускетс, Ракитич, Коутинью, Иньеста, Дембеле, Суарес.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.