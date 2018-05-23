Иньеста отправился в Японию с председателем правления "Кобе". Фото

Бывший полузащитник и капитан "Барселоны" Андрес Иньеста в своем Твиттере опубликовал фотографию из самолета с председателем правления японского клуба "Виссел Кобе" Хикаро Микитани. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 24 мая состоится специальная пресс-конференция, посвященная подписанию контракта с 34-летним экс-хавбеком каталонцев.

"Отправляюсь в мой новый дом с другом Хикаро Микитани", – написал Иньеста.

Напомним, Микитани, помимо поста в "Кобе" является исполнительным директором компании Rakuten – одного из спонсоров "Барселоны".

Иньеста выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталоцнев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.