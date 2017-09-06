Иньеста опроверг слова президента "Барселоны" о договоренности по новому контракту

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отрицает, что он и руководство каталонского клуба достигли соглашения по новому контракту. Ранее Хосеп Мария Бартомеу заявлял, что хавбек счастлив в команде и должен завершить карьеру в составе сине-гранатовых.

- Нет, - заявил Иньеста, комментируя высказывание Бартомеу.

Напомним, полузащитник является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал в основном составе каталонцев в сезоне-2002/03. За это время он провел во всех клубных турнирах 632 матча, забив 55 голов. Иньеста помог "Барселоне" выиграть 30 трофеев, среди которых 4 кубка победителей Лиги чемпионов.