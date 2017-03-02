Хулен Лопетеги: "Работа в "Барселоне" изматывает, поэтому я понимаю Энрике"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что с пониманием относится к решению Луиса Энрике покинуть "Барселону". Наставник каталонской команды в понедельник объявил, что не будет продлевать с клубом контракт, который заканчивается 30 июня этого года.

- Я понимаю Энрике. Нет ничего удивительного в том, что он устал, - приводит AS слова Лопетеги. - Работа в "Барселоне" изматывает. В разговорах со мной он никогда не поднимал эту тему, это его личное решение. Луис может гордиться собой, потому что завоевал много трофеев с командой. И может выиграть еще.