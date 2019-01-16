Хосеп Мария Бартомеу: "Вальверде будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заверил, что главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде останется на своем посту на следующий сезон, сообщает All Sport.

– Мы нисколько не сомневаемся, что Вальверде будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне. Конечно, в свое время мы с ним это обсудим. Мы уверены в нем, он отлично работает. Он умный человек, знает систему игры "Барселоны" и нам нравится, как он управляет матчами, – цитирует Бартомеу All Sport.

"Барселона" занимает первое место после 19 туров в ла лиге с 43 очками.

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