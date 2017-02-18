02:58 | ФУТБОЛ — Испания

Хосеп Гвардьола: "Я никогда не вернусь в "Барселону"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что не собирается возвращаться в "Барселону". Ранее сообщалось, что Лионель Месси уговаривает испанца снова возглавить команду. По информации The Sun, аргентинец считает нынешнего наставника "Барсы" Луиса Энрике неподходящим тренером.

- Я никогда не вернусь в "Барселону" главным тренером, - приводит Goal слова Гвардьолы. - Мое время прошло. Месси в "Манчестер Сити"? Я уже не раз говорил, что хочу, чтобы он закончил карьеру в "Барселоне".

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