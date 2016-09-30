10:29 | ФУТБОЛ — Испания

Хосе Гайя: "Валенсии" были нужны перемены"

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Защитник "Валенсии" Хосе Гайя положительно оценил назначение Воро на должность исполняющего обязанности главного тренера. Специалист сменил Пако Айестарана, под руководством которого "летучие мыши" потерпели пять поражений на старте сезона.

- "Валенсии" были необходимы перемены, - приводит Footbasll Espana слова Гайи. - Это пойдет нам на пользу. Ситуация была очень плохой, но Воро помог нам. Ему было несложно сделать это. Вся команда поддерживает его. "Валенсия" снова вернулась в борьбу в чемпионате Испании.

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