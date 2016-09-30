Хосе Гайя: "Валенсии" были нужны перемены"

Защитник "Валенсии" Хосе Гайя положительно оценил назначение Воро на должность исполняющего обязанности главного тренера. Специалист сменил Пако Айестарана, под руководством которого "летучие мыши" потерпели пять поражений на старте сезона.

- "Валенсии" были необходимы перемены, - приводит Footbasll Espana слова Гайи. - Это пойдет нам на пользу. Ситуация была очень плохой, но Воро помог нам. Ему было несложно сделать это. Вся команда поддерживает его. "Валенсия" снова вернулась в борьбу в чемпионате Испании.