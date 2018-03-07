Хорхе Вальдано: "Месси еще никогда не делал такого большого вклада в успех "Барселоны"

Бывший спортивный директор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что вклад Лионеля Месси в успех "Барселоны" в этом сезоне особенно велик. По его словам, аргентинец обеспечивает все успехи команды.

– Если "Барселона" станет чемпионом, то только благодаря Месси, – цитирует A Bola Вальдано. – Лионель еще никогда не вносил такого вклада в успех, как сейчас. Ему даже не нужно бегать по полю – он ходит. Он ходит и сам выбирает подходящий момент для ускорения.