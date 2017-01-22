Хорхе Сампаоли: "Разговоры о "Барселоне" стали бы проявлением неуважения к "Севилье"

Тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли подчеркнул, что не думает о том, чтобы в будущем возглавить "Барселону". По словам специалиста, разговоры о желании сменить клуб стали бы проявлением неуважения к красно-белым.

- Мой контракт с "Севильей" рассчитан на два года. Мои мысли связаны только с этим клубом, - приводит Football Espana слова Сампаоли. - Происходящее сегодня может измениться, что породит критику. Что касается "Барселоны", то разговоры о другом клубе стали бы проявлением неуважения к "Севилье".