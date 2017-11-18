Хоакин не планирует пока завершать карьеру

Полузащитник "Бетиса" Хоакин заявил, что пока не планирует завершать карьеру. 36-летний испанец имеет действующий контракт до конца текущего сезона.

- Моя цель – продолжать играть до тех пор, пока мое тело позволяет, – цитирует Marca Хоакина. - Конечно, я хочу максимально продлить свою карьеру – я должен попытаться воспользоваться своей хорошей формой! Я должен быть в форме не только в плане игры на этом уровне, а также для тренировок и влияния на других – мы все должны поддерживать высокий уровень. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом, атмосфера в раздевалке фантастическая.