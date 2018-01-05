Хави: "Тер Штеген и Нойер играют примерно на одном уровне"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави высоко оценил игру вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена в текущем сезоне. По его словам, на данный момент голкипер выступает на одном уровне со стражем ворот "Баварии" Мануэлем Нойером.

– На данный момент тер Штеген является одним из лучших вратарей в мире. Он – хороший человек и профессионал, – приводит Bild слова Хави. – Я был поражен, когда впервые увидел его в "Барселоне". Мне кажется, что сейчас он находится приблизительно на одном уровне с Нойером.

Напомним, что тер Штеген играет за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне в составе сине-гранатовых он провел 24 матча во всех турнирах и пропустил 13 мячей.