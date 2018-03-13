Гризман отказался продлевать контракт с "Атлетико"?

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отклонил предложение руководства клуба о продлении контракта, сообщает Le 10 Sport. Действующее соглашение мадридцев с 26-летним форвардом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что француз начал искать себе недвижимость в Барселоне. Руководство "Барселоны" ради подписания контракта с игроком готово расстаться с Ардой Тураном, Алейшем Видалем, Денисом Суаресом, Андре Гомишем и Пако Алькасером. Таким образом каталонцы смогут найти средства, чтобы выкупить контракт Гризманна за фиксированную сумму отступных, прописанную в его контракте с "Атлетико" - 100 миллионов евро.

Напомним, Гризманн выступает за клуб из Мадрида с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 36 матчах, забив 21 мяч и сделав 11 голевых передач.