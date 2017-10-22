Гол Бовю принес "Леганесу" победу над "Атлетиком"

"Леганес" на своем поле переиграл "Атлетик" в матче 9-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола во встрече стал французский форвард Клаудио Бовю.

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Леганес" - "Атлетик" - 1:0 (0:0)

Гол: Бовю, 54 (1:0).

"Леганес": Куэльяр, К.Рауль Гарсия, Дос Сантос, Сиовас, Сальдуа, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо, Амрабат, Эль-Жар (Брашанац, 85), Бовю (Наранхо, 90+2).

"Атлетик": Аррисабалага, Боведа, Ляпорт, Саборит (Эчеварриа, 84), Нуньес, Э.Рауль Гарсия (Сусаэта, 69), Сан-Хосе, Весга (Итурраспе, 46), Адурис, Иньяки Уильямс, Кордоба.

Предупреждения: Рубен Перес, 11. Весга, 31. Сан-Хосе, 43. Эрасо, 45+1. Итурраспе, 64. Нуньес, 79. Сиовас, 82.

Судья: Матеу Лаос.

22 октября. Леганес. Стадион "Бутарке".