09:08 | Футбол — Испания

Гарет Бэйл: "Если не смогу играть чаще в "Реале", буду искать практику в другом месте"


Полузащитник "Реала"  Гарет Бэйл намекнул, что может уйти из команды, если не будет получать регулярной игровой практики. В финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) валлиец вышел на замену и забил два мяча.

– Я хочу играть каждую неделю, получать больше минут практики, – цитирует Marca Бэйла. – Если мне не удастся этого сделать в "Реале", буду искать в другом месте. Впереди много времени, чтобы подумать об этом. О планах Роналду ничего не знаю. Мне хочется спокойствия. Но знаю лишь, что должен играть больше. Так что могу остаться, могу уйти.

Реал - Ливерпуль

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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