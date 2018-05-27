Гарет Бэйл: "Если не смогу играть чаще в "Реале", буду искать практику в другом месте"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл намекнул, что может уйти из команды, если не будет получать регулярной игровой практики. В финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) валлиец вышел на замену и забил два мяча.

– Я хочу играть каждую неделю, получать больше минут практики, – цитирует Marca Бэйла. – Если мне не удастся этого сделать в "Реале", буду искать в другом месте. Впереди много времени, чтобы подумать об этом. О планах Роналду ничего не знаю. Мне хочется спокойствия. Но знаю лишь, что должен играть больше. Так что могу остаться, могу уйти.