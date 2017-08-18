Гарай - в стартовом составе "Валенсии" на 1-й тур примеры

"Валенсия" огласила стартовый состав на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса". Защитник Эсекиэль Гарай, которым интересуется "Спартак", начнет встречу в стартовом составе. Поединок начнется в 23.15 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Валенсии" выглядит следующим образом: Нету - Начо Видаль, Гарай, Везу, Гайя - Канселу, Парехо, Медран, Карлос Солер - Родриго, Дзадза.