Гарай - в стартовом составе "Валенсии" на 1-й тур примеры

"Валенсия" огласила стартовый состав на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса". Защитник Эсекиэль Гарай, которым интересуется "Спартак", начнет встречу в стартовом составе. Поединок начнется в 23.15 по московскому времени.
Полностью стартовый состав "Валенсии" выглядит следующим образом: Нету - Начо Видаль, Гарай, Везу, Гайя - Канселу, Парехо, Медран, Карлос Солер - Родриго, Дзадза.
⚽¡Ya tenemos a los elegidos por Marcelino para el debut liguero ante la @UDLP_Oficial!#ValenciaLasPalmas pic.twitter.com/eLunmJfBTc– Valencia CF (@valenciacf) 18 августа 2017 г.