Франк де Бур: "Куман всегда мечтал стать главным тренером "Барселоны"

Бывший главный тренер "Интера" Франк де Бур отметил, что его соотечественник и наставник "Эвертона" Роналд Куман достоин работы в "Барселоне". Отметим, что в свое время оба голландца выступали за каталонский клуб.

– Роналд лишь с начала этого сезона работает в "Эвертоне", но в его контракте наверняка есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае предложения от "Барселоны", – цитирует Goal.com де Бура. – Куман всегда мечтал работать в каталонской команде. Он и сам неоднократно говорил об этом в своих интервью, и мне кажется, он достоин должности главного тренера сине-гранатовых.

Напомним, что контракт действующего главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике завершается этим летом, и стороны пока не пришли к соглашению о продлении сотрудничества.