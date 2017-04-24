Фран Эскриба: "В командном плане "Атлетико" – лучший в Испании"

Главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба в преддверии матча 34-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" заявил, что его команда постарается как можно дольше контролировать мяч. Также специалист назвал "матрасников" лучшей командой ла лиги по коллективным действиям.

– В командном плане "Атлетико" – лучший в Испании, – цитирует Mundo Deportivo Эскриба. – Это касается коллективных усилий, единодушия. Все равно, кто играет. У них так уже несколько лет. "Атлетико" – опасная команда. Наш план заключается в том, чтобы контролировать мяч по максимуму, но понимаем, что в определенные периоды нам придется тяжело. Мы – команда, и знаем, что можем пройти через эти плохие моменты.

"Вильярреал" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" идет третьим.