Флорентино Перес: "У "Реала" лучший тренер, наследник Ди Стефано Криштиану Роналду и великий капитан Рамос"

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что его клуб в настоящий момент является одним из самых сильных за всю свою историю. Мадридцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, став первым клубом, выигравшим турнир два года подряд.

- Футболисты "Реала" изменили историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд, - цитирует Marca Переса. - У нас есть лучший тренер в лице Зинедина Зидана, наследник Альфредо Ди Стефано Криштиану Роналду, великий капитан Серхио Рамос, а также лучшие игроки на каждой позиции.