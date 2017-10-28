Флорентино Перес: "У "Реала" лучший тренер, наследник Ди Стефано Криштиану Роналду и великий капитан Рамос"

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что его клуб в настоящий момент является одним из самых сильных за всю свою историю. Мадридцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, став первым клубом, выигравшим турнир два года подряд.
- Футболисты "Реала" изменили историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд, - цитирует Marca Переса. - У нас есть лучший тренер в лице Зинедина Зидана, наследник Альфредо Ди Стефано Криштиану Роналду, великий капитан Серхио Рамос, а также лучшие игроки на каждой позиции.
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На счёт лучшее тренера насмешил. Чувак пришёл сразу в топовую команду с готовым составом, который не надо наигрывать. Вот уйдёт куда-то посмотрим чего он стоит. Гвардиола тоже красиво начинал, а потом все увидели, что он из себя ничего существенного, как тренер, не представляет.
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