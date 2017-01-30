Фанаты "Барсы" обвиняют прокурора, расследовавшего дела Месси и Неймара, в связях с "Реалом"

Болельщики "Барселоны" выразили уверенность, что прокурор, расследовавшая уголовные дела Лионеля Месси и Неймара, связана с "Реалом". Фанаты увидели женщину рядом с владельцем "Реала" Флорентино Пересом на "Сантьяго Бернабеу" в матче с "Реал Сосьедад" (3:0).
Поклонники каталонцев считают, что дела против лидеров "Барсы" были инициированы с подачи руководства принципиального соперника. Неймар в ноябре был вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Месси в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро.
Flamenco
Когда Перца посадят, будет весело))
14:35
and177
Все помнят какой скандал был с налогами у Месси, а вот с Рональду быстро всё затихло, как думаете , почему? "Нападающий «Реала» Криштиану Роналду является одним из участников махинаций по сокрытию налогов, утверждает немецкое издание Spiegel. В ближайшие три недели группа Football Leaks, целью которой является обличение незаконных денежных операций в профессиональном футболе, представит скандальные данные, однако Spiegel решил заранее опубликовать некоторую информацию. Утверждается, что Роналду мог скрыть налоги на сумму € 150 млн в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Схема якобы была разработана агентом португальца Жорже Мендешем."
14:24
баламошка
Фанаты Барсы, конечно, не предвзяты.
13:27
shpasic
если бы все прокуроры были каталонцами, то Месси и других игроков Барсы бы освободили от выплаты налогов пожизненно.
12:52
spetrov
Мы думали, капитализм хороший, а он, оказывается, вот какой. :)
12:40