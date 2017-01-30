Фанаты "Барсы" обвиняют прокурора, расследовавшего дела Месси и Неймара, в связях с "Реалом"

Болельщики "Барселоны" выразили уверенность, что прокурор, расследовавшая уголовные дела Лионеля Месси и Неймара, связана с "Реалом". Фанаты увидели женщину рядом с владельцем "Реала" Флорентино Пересом на "Сантьяго Бернабеу" в матче с "Реал Сосьедад" (3:0).

Поклонники каталонцев считают, что дела против лидеров "Барсы" были инициированы с подачи руководства принципиального соперника. Неймар в ноябре был вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Месси в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро.