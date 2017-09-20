Эрнесто Вальверде: "Нет слов, чтобы описать Месси"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде​ после разгромной победы над "Эйбаром" в матче 5-го тура чемпионата Испании (6:1) выразил восхищение форвардом команды Лионелем Месси. Также он похвалил новичков каталонцев Нелсона Семеду и Паулинью.

- Нет слов, чтобы описать Месси, – цитирует пресс-служба клуба Вальверде. - Он невероятно талантливый игрок, необычайный. Мы на хорошей ноте завершили поединок со сложным соперником. Мы рады, как прошли последние две игры, но теперь мы должны готовиться к "Жироне".

У нас был шанс дать сегодня отдохнуть несколькими игроками, и ребята, которые вышли сегодня, хорошо справились. Новички очень хорошо адаптируются, и мы надеемся, что они продолжат прогрессировать.

Трансляция матча "Барселона" – "Эйбар"