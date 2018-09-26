Эрнесто Вальверде: "Футбол становится похожим на шоу-бизнес"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что современный футбол становится похожим на шоу-бизнес. Он также добавил, что считает лучшим игроком мира нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

- Раньше было не так много наград, а вокруг них был меньший ажиотаж, - приводит слова Вальверде Football Espana. - Теперь все больше внимания уделяется вручению призов. Футбол - это спорт, но подобные события делают его похожим на шоу-бизнес. Кто заслужил победы? На мой взгляд, лучшим игроком мира является Лионель Месси, хотя и у Луки Модрича был отличный год. Мне не нравится сравнивать игроков.

Напомним, в понедельник полузащитник "Реала" Лука Модрич был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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