Эрнесто Вальверде: "Был трудный матч, но я не переживаю по этому поводу"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал волевую победу своего клуба в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (2:1). По его словам, каталонцам пришлось нелегко, но он собирается переживать по этому поводу.

- Не считаю, что есть за что переживать, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Это три очень хороших очка. Было очень тяжело, нам пришлось приложить много усилий. Мы рисковали и пропускали контратаки. Но затем мы давили, а им приходилось мириться с тем, что мы делали. Все прошло хорошо. Есть над чем поработать. Мы постараемся исправить допущенные ошибки.

"Барселона" в текущем сезоне одержала 4 победы в 4 матчах и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Все о чемпионате Испании – здесь.