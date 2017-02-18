08:39 | ФУТБОЛ — Испания

Джованни ван Бронкхорст: "Попав в основу "Барсы", Месси стилем игры оставлял всех в дураках"

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Бывший защитник "Барселоны" Джованни ван Бронкхорст с восхищением отозвался о лидере команды Лионеле Месси. Аргентинский форвард примет участие в товарищеском матче, организуемом ван Бронкхорстом.

- В "Барсу" он пришел молодым игроком, и я подумал: "Я никогда подобного не видел", - цитирует goal.com ван Бронхорста. - Было удивительно видеть такого талантливого футболиста в таком юном возрасте. Это один из самых выдающихся игроков. Когда он появился в первой команде, он своим стилем игры оставлял всех в дураках. Он мог делать все, что угодно. Один из лучших игроков в истории футбола.

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Материалы REN-TV

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