Джанлуиджи Буффон: "Не думаю, что у "Реала" есть необходимость приобретать Доннарумму"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил успехи своего коллеги из "Реала" Кейлора Наваса. Итальянец подчеркнул, что у мадридцев нет необходимости приобретать нового голкипера.

– Доннарумма в "Реале"? За последние 10 лет мадридцы добились больших успехов, а для команды приобретаются лучшие футболисты, – цитирует Marca Буффона. – И Кейлор Навас – прекрасный вратарь, несмотря на то, что некоторые о нем говорят. При нем "Реал" выиграл две Лиги чемпионов, и он часто спасал команду в самые ответственные моменты. Поэтому я не думаю, что у "Реала" есть необходимость приобретать другого голкипера. Результат говорит сам за себя.