Дубль Бакамбу принес "Вильярреалу" победу над "Спортингом"

"Вильярреал" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл "Спортинг". Дублем в составе хозяев отметился Седрик Бакамбу, еще один гол на счету Роберто Сольдадо.

Чемпионат Испании

Лига 1

35-й тур

"Вильярреал" – "Спортинг" – 3:1 (1:0)

Голы: Сольдадо, 33 (1:0). Бакамбу, 47 (2:0). Бакамбу, 59 (3:0). Дуглас, 73 (3:1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано (Тригерос, 88), Хонатан дос Сантос, Эрнандес, Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета (Родригес Ромеро, 52), Лопес, Бабен, Дуглас, Мере, Хави Торрес, Кармона (Альварес, 67), Мойсес Гомес, Весга (Бурги, 46), Чоп.

Предупреждения: Аморебьета, 35. Хонатан дос Сантос, 64. Бонера, 84.

Судья: Эстрада Фернандес.