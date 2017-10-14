Диего Симеоне: "Я не садовник, я - тренер "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" прокомментировал недовольство каталонского клуба состоянием газона на мадридском стадионе. По мнению наставника, его задача - готовить команду к матчу, а не поле.

- Я не садовник, я - тренер, приводит Marca слова Симеоне. - Моя задача - подготовить команду. Когда вы приглашаете меня в свой дом, я пользуюсь вашей скатертью, ем вашу еду и пью из ваших стаканов. Матч сборной Аргентины? Я смотрел. Лионель Месси доказал, что он лучший в мире.