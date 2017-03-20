Диего Симеоне: "Сейчас самый сложный сезон для "Атлетико" с момента моего прихода в команду"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Севильей" в матче 28-го тура чемпионата Испании (3:1) отметил, что этот сезон тяжело складывается для его команды. Тем не менее, он сохраняет оптимизм по поводу борьбы за 3-е место.

- Думаю, что этот сезон является самым сложным с тех пор, как я пришел в команду, - цитирует Goal Симеоне. - У нас было много травм. "Атлетико" не получалось побеждать в начале сезона, но мы смогли исправиться. Нужно оставаться спокойными, потому что осталось 10 матчей.