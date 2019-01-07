Браим Диас: "У меня было всего три варианта: "Реал" (Мадрид), "Реал" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид)

Новичок мадридского "Реала" Браим Диас признался, что после ухода из "Манчестер Сити" у него не было других вариантов продолжения карьеры, кроме "королевского" клуба.

– Я перехожу в клуб, в котором мечтал играть, когда был мальчишкой. Когда я решил уйти из "Сити", у меня было всего три варианта: "Реал" (Мадрид), "Реал" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид), - цитирует Диаса журналист Дермот Корриган.

19-летний Браим Диас заключил с "Реалом" контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне игрок четырежды появился на поле в футболке "Сити": три раза - в матчах Кубка Лиги, и еще один - в матче на Суперкубок Англии. В этих играх он забил два гола.