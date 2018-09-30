Болельщики "Севильи" сломали ограждения на трибуне и выпали на поле. 14 пострадавших, 10 из них в больнице

Гол Эвера Банеги с пенальти во вчерашнем матче между "Эйбаром" и "Севильей" (1:3) мог закончиться трагедией для нескольких севильских болельщиков. Аргентинский полузащитник подбежал к гостевой трибуне, празднуя забитый мяч, и фанаты, радуясь вместе с ним, навалились на ограждения, те не выдержали нагрузки, сломались, и несколько десятков человек упали на поле.

Клубные медицинские службы отреагировали оперативно – пострадавшим была оказана помощь, игроки "Севильи", которые находились рядом, помогли некоторым болельщикам подняться и вернуться на свои места. Двое человек, получившие повреждения колена и руки, покинули поле на носилках. Встреча была остановлена на восемь минут.

По информации от обоих клубов всего пострадавших – 14 человек, никто не получил серьезных травм. 10 человек были доставлены в больницу для более внимательного обследования.

На стадионе "Ипуруа" никогда прежде не происходили инциденты, связанные с инфраструктурой – небольшая арена в Эйбаре (7 000 зрителей) была частично реконструирована, чтобы соответствовать требованиям безопасности ла лиги. Примечательно, что ограждения сломались на единственной трибуне, где еще не проводились ремонтные работы. (Егор БЫЧКОВ)