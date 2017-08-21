Болельщики "Бетиса" раскритиковали работу Клюйверта в качестве комментатора

Экс-нападающий "Барселоны" Патрик Клюйверт, в воскресенье дебютировавший в качестве комментатора на матче 1-го тура чемпионата Испании между своей бывшей командой и "Бетисом" (2:0), подвергся критике болельщиков "огурцов", информирует AS. По ходу трансляции голландец несколько раз называл каталонский коллектив "своей командой", а также выражал сожаление в связи с упущенными голевыми моментами сине-гранатовыми.

В социальных сетях работа Клюйверта не нашла поддержки у болельщиков "Бетиса". Поклонники команды из Андалусии отметили, что "будто смотрели матч на BarcaTV", "комментатор либо должен быть беспристрастным, либо оставаться дома", назвали работу экс-форварда каталонцев "позором", а также подчеркнули, что "не за это платят при покупке трансляций матчей любимой команды".