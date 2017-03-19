"Бетис" забил два безответных гола в ворота "Осасуны"

"Бетис" переиграл в матче 28-го тура чемпионата Испании "Осасуну" со счетом 2:0. Команда набрала 31 очко и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Осасуна" идет на последнем месте.
Чемпионат Испании
Ла лига
28-й тур
"Бетис" – "Осасуна" – 2:0 (2:0)
Голы: Наварро, 4 (1:0). Рубен Кастро, 28 (2:0).
"Бетис": Адан, Манди, Пеццела, Дурмиси, Тошка, Наварро, Брашанац, Пардо (Донк, 82), Себальос (Петрос, 88), Рубен Кастро (Хоакин, 66), Санабрия.
"Осасуна": Сиригу, Вуядинович, Карлос Клерк, Буньюэль, Мерида Перес (Чаушич, 70), Ойер, Хайме Ромеро, Торрес (Де лас Куэвас, 75), Лое, Кодро, Леон (Риера, 75).
Предупреждения: Мерида Перес, 51. Буньюэль, 60.
Судья: Альварес Искиэрдо.
18 марта. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/