"Бетис" забил два безответных гола в ворота "Осасуны"

"Бетис" переиграл в матче 28-го тура чемпионата Испании "Осасуну" со счетом 2:0. Команда набрала 31 очко и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Осасуна" идет на последнем месте.

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

"Бетис" – "Осасуна" – 2:0 (2:0)

Голы: Наварро, 4 (1:0). Рубен Кастро, 28 (2:0).

"Бетис": Адан, Манди, Пеццела, Дурмиси, Тошка, Наварро, Брашанац, Пардо (Донк, 82), Себальос (Петрос, 88), Рубен Кастро (Хоакин, 66), Санабрия.

"Осасуна": Сиригу, Вуядинович, Карлос Клерк, Буньюэль, Мерида Перес (Чаушич, 70), Ойер, Хайме Ромеро, Торрес (Де лас Куэвас, 75), Лое, Кодро, Леон (Риера, 75).

Предупреждения: Мерида Перес, 51. Буньюэль, 60.

Судья: Альварес Искиэрдо.

18 марта. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".