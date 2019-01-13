"Бетис" – "Реал Мадрид": видеотрансляция матча в 22.45

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 13 января, "Бетис" принимает "Реал".

"СЭ" в этом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Бетис" – "Реал Мадрид" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

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