"Барселона" ведет переговоры по новому контракту с Серхи Роберто

"Барселона" ведет переговоры с полузащитником Серхи Роберто о продлении контракта, информирует AS. Отмечается, что стороны пока к соглашению не пришли.

Каталонцы хотят прописать в контракт гибкую зарплату для футболиста, которая будет зависеть от количества сыгранных им матчей. Игрок же настаивает на фиксированном окладе.

Роберто является воспитанником "Барселоны". В текущем сезоне 25-летний испанец вышел на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает летом 2019 года.