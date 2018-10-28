"Барселона" - "Реал": видеотрансляция матча, начало - 18.15

В воскресенье, 28 октября, в 10-м туре чемпионата Испании-2018/19 встретятся "Барселона" и "Реал". Главная игра ла лиги пройдет на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии. Класико начнется в 18.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Также вы сможете смотреть игру в прямом эфире – плеер будет доступен на этой странице.

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"Барселона" – "Реал": чемпионат Испании, ла лига, 10-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 18.15 (мск)

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