"Барселона" пыталась подписать Буффона в 2001 году

"Барселона" пыталась подписать голкипера Джанлуиджи Буффона, когда он еще играл в "Парме", утверждает Mundo Deportivo. В 2001 году представители испанского клуба прилетали в Италию, чтобы убедить вратаря, которому тогда было 23 года, принять предложение сине-гранатовых. Однако итальянец отказал каталонцам, так как согласился присоединиться к "Ювентусу": "Извините, спасибо за предложение, но я уже достиг соглашения с "Ювентусом". Отмечается, что выбрать туринский клуб Буффону порекомендовал его отец.