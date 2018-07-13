"Барселона" может обменять Андре Гомеша в "Челси" на Канте

Руководство "Барселоны" продолжает рассматривать варианты трудоустройства полузащитника Андре Гомиша. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, боссы каталонцев хотят обменять 24-летнего игрока на хавбека "Челси" Н`Голо Канте с доплатой.

Ранее появлялась информация о том, что Гомиш может либо вернуться в "Валенсию", либо перейти в "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон" или "Ювентус".

В прошлом сезоне Гомиш принял участие в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями и получив 3 желтые карточки. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2020/21. Трансферная стоимость хавбека, по оценке transfermarkt.de, равна 15 миллионам евро.