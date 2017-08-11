"Барселона" может активировать пункт об отступных за Асенсио?

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио попал в сферу интересов "Барселоны", утверждает DailyMail. Согласно источнику, каталонцы могут активировать пункт о сумме отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 21-летний испанец подпишет новый контракт с "Реалом" и сумма отступных будет составлять 150 миллионов евро. Пока этого не произошло, "Барселона" намерена попробовать приобрести футболиста за 80 миллионов. В минувшем сезоне Асенсио сыграл в 38 матчах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.