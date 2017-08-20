21:21 | Футбол — Испания

"Барселона" и "Бетис" минутой молчания почтили память погибших во время теракта в Каталонии


Перед стартом матча 1-го тура чемпионата Испании "Барселона""Бетис" представители команд и собравшиеся на "Камп Ноу" минутой молчания почтили память погибших во время теракта в столице Каталонии. Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. В результате происшествия погибли 14 человек.

Футболисты сине-гранатовых стартовую игру ла лиги проведут в специальных футболках в знак поддержки жителям города.

Мы с тобой, Барселона! Спортивный мир скорбит вместе со столицей Каталонии

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