"Барселона" и "Бетис" минутой молчания почтили память погибших во время теракта в Каталонии

Перед стартом матча 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Бетис" представители команд и собравшиеся на "Камп Ноу" минутой молчания почтили память погибших во время теракта в столице Каталонии. Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. В результате происшествия погибли 14 человек.

Футболисты сине-гранатовых стартовую игру ла лиги проведут в специальных футболках в знак поддержки жителям города.

Мы с тобой, Барселона! Спортивный мир скорбит вместе со столицей Каталонии