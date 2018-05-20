"Атлетико" в меньшинстве сыграл вничью с "Эйбаром", Торрес оформил дубль в последнем матче за "матрасников"

"Атлетико" дома сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) в матче 38-го тура чемпионата Испании. В составе гостей голами отметились Кике и Рубен Пенья. У хозяев дубль на счету Фернандо Торреса, который проводил последний матч в составе "матрасников" и вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Отметим, что с 64-й минуты мадридцы остались в меньшинстве – за две желтые карточки с поля был удален Лукас Эрнандез.

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38-й тур

"Атлетико" – "Эйбар" – 2:2 (1:1)

Голы: Кике, 35 (0:1). Фернандо Торрес, 42 (1:1). Фернандо Торрес, 60 (2:1). Пенья, 70 (2:2).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Эрнандез, Габи, Коке (Диегу Коста, 59), Сауль, Фернандо Торрес, Корреа (Гризманн, 59), Витоло (Хименес, 66).

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан (Арбилья, 66), Хосе Анхель, Оливейра, Пенья, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна, Кике (Рехис, 90), Алехо (Шарлес, 78).

Предупреждения: Эрнандез, 8. Филипе Луис, 22. Дани Гарсия, 56. Фернандо Торрес, 63. Ломбан, 65. Диегу Коста, 71. Савич, 84.

Удаление: Эрнандез, 64.

Судья: Альварес Искиэрдо.

20 мая. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".