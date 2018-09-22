"Атлетико" в гостях победил "Хетафе"

"Атлетико" в матче 5-го тура чемпионата Испании в гостях победил "Хетафе" со счетом 2:0. Голы забили Давид Сория (в свои ворота) и Тома Лемар.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Хетафе" - "Атлетико" - 0:2 (0:1)

Голы: Сория, 14 - в свои ворота (0:1). Лемар, 60 (0:2).

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Джене (Кристофоро, 78), Бруно Гонсалес, Портильо, Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина (Гвардьола, 70), Ндиай (Алехо, 63).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Годин, 71), Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Эрнандес (Партей, 58), Диегу Коста, Гризманн, Лемар (Корреа, 80).

Предупреждения: Суарес, 57. Сауль, 82. Хуанфран, 84.

Удаление: Алехо, 67.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

22 сентября. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".