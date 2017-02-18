"Атлетико" разгромил "Спортинг", Гамейро оформил хет-трик

"Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании в гостях разгромил "Спортинг" со счетом 4:1.
Мячи у мадридцев забили Янник Феррейра-Карраско и Кевин Гамейро, который оформил хет-трик. За "Спортинг" отличился Серхио Альварес.
"Атлетико" располагается на четвертом месте в турнирной таблице. "Спортинг" делит 18-ю строчку с "Гранадой".
Чемпионат Испании
Ла лига
23-й тур
"Спортинг" Х – "Атлетико" – 1:4 (0:0)
Голы: Феррейра-Карраско, 46 (0:1). Альварес, 49 (1:1). Гамейро, 80 (1:2). Гамейро, 81 (1:3). Гамейро, 85 (1:4).
"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Канелья, Лильо Кастельяно, Дуглас, Мере, Альварес, Мойсес Гомес (Родригес Ромеро, 84), Весга, Траоре (Кастро, 76), Бурги (Чоп, 84).
"Атлетико": Мойя, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Эрнандез, Габи, Коке, Фернандо Торрес (Сауль, 62), Гризманн, Феррейра-Карраско (Партей, 68), Корреа (Гамейро, 62).
Предупреждения: Весга, 57. Партей, 72.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
18 февраля. Хихон. Стадион El Molinon.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
Ботаникум
Благополучный исход матча для "Атлетико" был предрешён только в последние 10 минут матча. Парни Симеоне дожали и поплющили хихонцев на выезде. Так держать, "Атлетико"!
17:01