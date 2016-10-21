"Атлетико" продлил контракт с Феррейра-Карраско

Как и ожидалось, "Атлетико" заключил новый контракт с полузащитником Янником Феррейра-Карраско. Как сообщает пресс-служба клуба, с 23-летним бельгийцем было подписано соглашение, рассчитанное до 2022 года. Предыдущий контракт с игроком был рассчитан до 2020 года. Футболист с прошлого года выступает за мадридский клуб. В текущем сезоне он сыграл в 11 встречах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.