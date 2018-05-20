"Атлетико" организовал коридор почета для Фернандо Торреса. Видео

Игроки "Атлетико" и главный тренер команды Диего Симеоне после матча 38-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (2:2) организовали коридор почета для воспитанника клуба Фернандо Торреса, который провел последнюю игру за "матрасников". В этой игре 34-летний форвард отметился дублем, доведя таким образом число голов за сезон до 10.

Торрес - воспитанник "Атлетико", он выступал за основной состав команды с 2001 по 2007 год, после чего играл за "Ливерпуль", "Челси" и "Милан". В 2015 году он вернулся в родной клуб. В общей сложности он сыграл за мадридцев в 404 матчах, забив 129 мячей.