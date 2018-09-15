"Атлетик" – "Реал" Мадрид: прямой эфир, трансляция – в 21.45 (видео)

После матчей сборных возобновляется чемпионат Испании. В этот уик-энд центральная игра 4-го тура состоится в Бильбао, где местный "Атлетик" примет "Реал" из Мадрида. "Королевский клуб" наряду с "Барселоной" традиционно лидирует в чемпионате – у них по три победы в трех играх, а команда Эдуардо Бериссо в двух первых играх набрала четыре очка. Субботний матч состоится на арене San Mames Barria, стартовый свисток прозвучит – в 21.45 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Атлетик" – "Реал" – в матч-центре сайта.

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"Атлетик" – "Реал": прямой эфир